on.cc東網直播：爭晉級絕冇留手 傑志理文宿敵對決

傑志士哥拿 恩查

今日「高級組銀牌」假旺角大球場上演另一場4強，由傑志火併理文。衞冕的「藍鳥」上周中剛踢完「亞冠盃」，能否及時回氣令人關注；「黃黑軍團」希望延續聯賽首循環交手時贏波的氣燄，且看哪一隊能闖入決賽與東方爭冠。（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）

剛赴泰國出戰「亞冠盃」的傑志，相隔不足4日便要惡鬥理文，暫代主教練金東進（Kim）承認體能恢復將成勝負關鍵，同時強調今仗十分重要，必遣強陣爭取晉級：「上場亞冠即使尾段踢少個，都冇影響球員鬥心，仲製造到唔少機會，今場要繼續保持呢份心態。之前聯賽對理文我哋輸過1比4，希望可以成功復仇。」

保羅：要展示真正實力 門將保羅上仗屢救險球，包括撲出一記12碼，賽後當選賽事最佳球員，他指球隊未能全取3分感到失望，惟大讚球隊下半場表現有明顯改善，希望是役繼續保持水準：「的確我哋班球員近期好多犯錯，但自責係冇用嘅，應該從錯誤中學習抬起頭，返到本地賽事展示『藍鳥』真正實力。」

理文上季「高級組銀牌」4強以0比4不敵傑志，今日於此項賽事狹路相逢，正好是復仇良機。雖然傑志經歷舟車勞頓，惟理文主教練曾昭達認為球隊未必因此有甜頭，強調今場挑戰依然艱巨，希望球員比賽時放開懷抱：「我哋唔係衞冕嘅一方，希望球員放開嚟踢，我唔會畀太大壓力佢哋。」軍情方面，徐宏傑和保連奴仍要養傷，基華尼頓則可候命，與安尼亞和艾華頓組成進攻鐵三角。

陳嘉豪：要彌補上季遺憾 理文今季各項本地賽事保持不敗，門將陳嘉豪可謂功不可沒，他表示有信心今日能擊退強敵，幫助「黃黑軍團」彌補上季4強出局的遺憾：「傑志班球員經驗好豐富，無論喺咩賽事都係最強對手，但今季我哋信心好好，希望憑住呢股氣勢，乜仇都報晒！」

理文尖刀 艾華頓