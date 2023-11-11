場地越野車今日中環狂飊

「FIA世界場地越野車錦標賽香港站—年終賽」將在今日起，一連兩日在中環活動海濱空間舉行，主辦單位昨日舉行記者會，賽前暫時總成績位列第2位的奇雲漢臣強調會奮戰到底，爭取後上反壓對手奪得冠軍。

賽會昨晚宣布縮短賽程 本輪為今屆世界場地越野車錦標賽最後一站，共有10位車手參與，將會誕生賽事總冠軍，每圈全長約1225米，主要由特別舖設的碎石和中環封閉柏油路段交替組成。賽程原定一眾車手今晨8時起，先有約2小時練習，上午10時開始進行3場預賽，爭奪下午的準決賽和決賽資格。

然而，賽會昨晚大約10時宣布修改賽程，指由於工程延誤關係，周六比賽將延後至不早於中午12時開始，首天賽程將縮短，賽會強調各單位正努力趕工，希望賽事能盡快舉行。事實上，賽事籌辦內容改動不少，包括原先賽道亦有縮短，惹來車迷議論紛紛。其中瑞典的基斯杜化臣目前在積分榜位列榜首，他只要在其中一日奪得頭三，就能第6次成為總冠軍。

昨日記招中，舒爾達、卡拉安達臣、古圖蓮斯姬，與暫列次席的奇雲漢臣齊齊現身。其中漢臣相信和由其家人所營運及管理的車隊合作，依然有力後上封王︰「我們對彼此的能力相當了解，這點相較其他隊伍可能有優勢，因此我仍相信能夠與家人一同贏取冠軍。」圖、文：鄧文滔