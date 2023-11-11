許龍一驚險躋身Day３

在粉嶺香港哥爾夫球場上演的香港高爾夫球公開賽，昨日進行次天賽事鬥得激烈，去年英國公開賽冠軍的澳洲名將史密夫，被搶去領先位置，以1桿之差跌落次席，而亞運金牌得主香港「一哥」許龍一以低標兩桿完成，順利入圍第3回合的爭逐。

賽事吸引大批球迷入場觀戰，焦點落在幾位星級球手，香港的許龍一在首回合表現未如理想，僅打出平標準的70桿，昨日發揮略有好轉以68桿完成，兩回合總計以低標2桿的成績，並列64位，驚險達到入圍後兩輪賽事的資格。

泰國孔瓦邁升上榜首 至於被視為今屆奪標熱門之一的去年英國公開賽盟主史密夫，發揮不俗以66桿完成次回合，兩回合總計低標準11桿，然而，泰國的孔瓦邁適應了粉嶺環境後，今輪表現突出，轟落10隻「小鳥」，以低標準7桿的63桿完成，以低標12桿升上首位，以1桿力壓史密夫居首。

經過兩回合比賽，總排名頭65位的球手可以入圍周六及周日的爭標回合，香港除了許龍一之外，沈弘毅及張雄熙均可以順利晉級。至於賽前期望力爭做香港公開賽三冠王的上屆盟主奧斯比，兩回合後以超標1桿的141桿完成，排名並列97慘被淘汰，無緣衞冕。另外，來自中華台北的李玠柏在第8洞，以7號鐵桿轟出一記漂亮的196碼「一桿進洞」，獲賽會送上BMW i5 eDrive40 MSE純電動轎車作為獎勵。