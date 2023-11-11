謝家榮榮膺10月最有價值球員

由中銀人壽呈獻，香港體育記者協會及香港足球總會合辦，中銀人壽全力支持的「2023/24球季：中銀人壽香港超級聯賽每月最有價值球員」，經過專業評審團遴選後，「10月最有價值球員」由大埔守門員謝家榮奪得，也是該位港腳首次贏得每月最有價值球員獎。

雖然謝家榮在10月因獲港隊徵召，僅在大埔主場對冠忠南區之戰為球會披甲，但他全場高飛低撲力保不失，協助大埔以1比0贏出這場「地區打吡」，賽後更獲足總選為該役最佳球員。更重要是，「家榮」在代表港隊參加杭州亞運期間也有亮眼演出，在淘汰賽階段對巴勒斯坦及伊朗都能保持清白之身，是港足創下歷屆亞運最佳戰績的功臣之一。

以港隊首席門將為目標 最終謝家榮僅以兩票之差，力壓東方射手巴科爾成為「10月最有價值球員」，也是他首次贏得此項殊榮。這位24歲的港隊門將直言對獲獎期待已久：「上個月見到陳肇鈞奪得，今個月輪到我了，連續兩個月都是大埔球員，而且更是華將，真的特別開心。」對於個人未來目標，「家榮」盼成為港隊首席門將。