on.cc東網直播 東方標準流浪4強大火併

東方中場 余在言

「高級組銀牌」今日假旺角大球場爆發4強對決，東方繼上季之後再遇老對手標準流浪。力爭繼上季之後再闖決賽的東方，能否克服突如其來的傷病潮，將成為勝負關鍵，至於流浪則希望報上季落敗一戰之仇，進一步在這項盃賽發圍。（on.cc東網周六下午3時按次收費直播）

東方於8強同冠忠南區鬥足120分鐘，以3比2淘汰對手晉級。上季4強東方以1比0氣走流浪，主教練盧比度認為對手經歷人腳變動之後，令其今季要面對的挑戰更大：「流浪球員質素高，陣中南韓同日本外援之外，劉智樂等本地球員都開始上力，對手近況好好，可以再次晉級決賽會非常美好，我哋唔會輕易放棄。」除了孫銘謙、鐘樂安及洛迪古斯等傷兵之外，黃梓浩於賽前訓練期間不幸受傷，今場上陣成疑，東方或難以最佳陣容應戰。

余在言倒戈︰今場會「搏甩髀」 今季首次倒戈面對舊主就要在「高級組銀牌」4強碰頭，余在言（Jesse）承認今場比賽非常特別：「上季我效力流浪，知道佢哋陣中有好多好波之人，會係好有趣同好具競爭性嘅一場波。」Jesse就希望能夠幫助東方再闖決賽：「有機會出戰盃賽4強係會畀到球員更大動力，上場我哋搏到盡，希望可以延續好表現。」

李毅凱期待同盧比度交手 流浪8強同樣要鬥到加時，才以4比3擊敗深水埗，各項賽事取得5連勝。今季加盟流浪的李毅凱，就表示期待與盧比度（Chino）交手：「我之前同Chino曾喺傑志合作，佢係一位將訓練安排得好好嘅教練，教識我好多嘢。」「阿凱」今季已經斬獲2個入球，包括上場攻破港會大門，他希望能為球隊在盃賽作出好成績：「球隊近期連勝近況好好，我自己狀態都提升咗唔少，嚟緊對東方希望做好防守先，再伺機入多幾球。」

講到流浪帶刀侍衞，就不得不提近兩場入3球的馬相訓，對於近期的好腳風，這位南韓中堅表示：「最近狀況唔錯，但我相信可以更加好。」這位南韓中堅就希望繼續努力，並視打入季尾「最佳11人」為目標：「會抱住信心，克服種種困難，繼續努力。」

東方前鋒 巴科爾 標準流浪射手 伊巴謙（左）

標準流浪罰球王 神田夢實（右）