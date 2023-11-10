顏樂楓大戰前夕娶老婆

理文要到周日（12日）的「高級組銀牌」4強戰才硬撼傑志，爭奪決賽入場券，但中場「光頭」顏樂楓卻先在昨天（9日）迎來人生一大挑戰，與相戀15年的中學同學FunFun註冊成婚。祝「顏生」、「顏太」永結同心，幸福美滿。