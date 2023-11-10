11月10日(五)
體育
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
11月10日 (五)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
顏樂楓大戰前夕娶老婆
理文要到周日（12日）的「高級組銀牌」4強戰才硬撼傑志，爭奪決賽入場券，但中場「光頭」顏樂楓卻先在昨天（9日）迎來人生一大挑戰，與相戀15年的中學同學FunFun註冊成婚。祝「顏生」、「顏太」永結同心，幸福美滿。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/體育/odn-20231110-1110_00286_046/顏樂楓大戰前夕娶老婆
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc