許龍一登場逾百球迷打氣

杭州亞運高爾夫球金牌得主許龍一，昨日主場出戰香港高爾夫球公開賽，吸引大批球迷入場，最終許龍一以平標準70桿完成，暫列第70名。至於港將之中以李中堯、沈弘毅和楊曉威表現最佳，3人均打出低標準2桿，並列第36名。

總獎金達200萬美元的香港高爾夫球公開賽自2020年後復辦，昨日起一連4日於粉嶺香港哥爾夫球會舉行。早前於亞運歷史性贏得金牌的許龍一與7位本地好手，包括亞運團隊銅牌張雄熙和伍城鋒、港隊成員李中堯、林行知、楊曉威、沈弘毅和Leon D’Souza，主場出擊。

首次以職業球手身份參賽的許龍一，首日比賽與2022年英國高爾夫球公開賽的冠軍澳洲球手史密夫（Cameron Smith），以及2018年美國大師賽盟主列特（Patrick Reed）同組較量，吸引大批球迷現場觀戰，沿途為他打氣。許龍一開局表現緊張，一度打進林木之中，第3和第7洞均打出高標準一桿，其後他表現回勇，在第9、第12和第13洞抓下「小鳥」。

大讚氣氛好好 可惜他在第15洞再次失準，最終首日以平標準70桿完成。同組對手史密夫自2014年後重返這項賽事，這天他發揮理想，抓下8隻「小鳥」，以低標準7桿高踞榜首。賽後許龍一表示：「和兩位冠軍球手同場有不少得着，他們令我見識到最高水平的高爾夫球是怎麼一回事。總結來說今天我也有擊出不錯的球，所以都滿意自己的表現，感謝所有支持我的球迷，今天的氣氛好好。」圖/文：余樂詩