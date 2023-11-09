蔡玉坤獲委任為體育學院新院長

香港體育學院昨日宣布，經過競爭及審視後，體院董事局正式委任蔡玉坤為體院院長，於明年1月1日履新，而自2009年擔任院長長達14年的李翠莎則退位。

時隔14年再有變動 體院通告指，由主席鄧竟成宣布，「經過競爭激烈的全球招聘程序，以及由專責招聘小組審視及提交建議後，體院董事局正式委任蔡玉坤先生MH為體院院長，並將於2024年1月1日履新。是次全球招聘程序由一間管理人員獵頭公司協助。」

蔡玉坤運動員時代曾是本地壁球首席球手，退役後轉任教練，出任壁球總教練長達17年。「由運動員、教練以至壁球總教練，服務體院近25年。任職總教練期間蔡先生帶領港隊在2009年東亞運動會壁球比賽中取得7金5銀佳績，2010年獲香港特區政府頒授榮譽勳章。蔡先生2016年加入體院管理層出任副院長，憑藉出色的精英體育培訓經驗、領導和管理才能，為體院發展貢獻良多。」

蔡玉坤則在通告中表示：「我對獲委任為體院院長深感榮幸。在政府、體院上下仝人、各持份者及社會各界人士的支持下，我相信精英運動發展必定能夠精益求精，運動員在國際大型賽事繼續取得佳績、為港爭光。」