許龍一聯同中港球手挑戰列強

第62屆「香港高爾夫球公開賽」今日於香港哥爾夫球會粉嶺球場開鑼，賽事吸引來自32個國家及地區的132位高球好手雲集香港，競逐高達200萬美元賽事總獎金。

香港首席球手許龍一聯同7位本地好手，包括亞運團隊銅牌張雄熙和伍城鋒、港隊成員李中堯、林行知、楊曉威、沈弘毅和Leon D'Souza，主場挑戰各路頂尖好手。許龍一今日首輪更與去年英國公開賽冠軍澳洲的史密夫，以及2018年美國大師賽盟主列特同組出發。此外幾位中國球手包括陳顧新、多個歐巡賽和日巡賽冠軍得主吳阿順、葉沃成、劉恩驊及羅學文等亦屬賽事焦點，當中年僅17歲的劉恩驊5月在杭州贏得首個職業冠軍，並在月初的中國巡迴賽積分榜排名第二。

奧斯比爭衞冕為亡父而戰 至於爭取衞冕的澳洲名將奧斯比（圖），昨日透露其父Pete剛於兩周前離世，懷着沉重心情來到參賽，希望能衞冕將獎盃獻給亡父：「2017年在這裏奪冠很特別，第二次則在2020年，當時應該是我生涯最佳，我今次仍然會全力以赴爭取冠軍。」奧斯比深受其父親影響，就連鬍子造型都跟父親一樣。

奧斯比