12人有分滿貫再破百挫晉裕

昨晚甲一男籃聯賽頭場，滿貫「全民皆攻」，在12位球員皆有得分下，以113比78大勝晉裕，連續3場得分破百獲勝。

滿貫開賽即有李琪和蓋帝斯合共射入3記3分球，拉開至13比3，晉裕靠劉子禮及艾勤於外線建功，一度追至20比22，惟惠龍兒和蓋帝斯互相助攻對方得分，「綠軍」首節領先28比23。次節滿貫愈打愈有，晉裕手感下滑，令滿貫有更多快攻機會，縱使艾勤及劉子禮半場分別攻入15及13分，晉裕仍落後38比62。

蔡再懃換邊後連取7分，惠龍兒亦於外線「發炮」，分差不斷擴大，晉裕劉子禮單節轟入8分亦無法追近。第4節黃鎮煒籃底單打得手後，代表滿貫12位球員皆曾得分，最終再以「破百」的113比78獲勝。

滿貫蓋帝斯上陣16分鐘已獲20分，惠龍兒（Duncan）貢獻17分，另外蔡再懃、張彬賢和歐陽維江同樣「上雙」。賽後Duncan直指板凳深度是球隊優勢：「這裏12位球員相當平均，自己都有心理準備出場時間不會好多。第一次和阿Ga（方誠義）和肥煒（黃鎮煒）同隊，很開心，現在兼任4、5號位，有多點新嘗試，繼續學習。」

南華獵「鷹」重返勝軌 尾場南華火併崇德飛鷹，結果「紅軍」在余理洋取得全場最高的22分下，以82比56擊敗對手，成功走出上仗不敵永倫的陰霾。

■■圖/文：余樂詩、鄧文滔