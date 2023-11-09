保羅救12碼恩查入波扳平 傑志和曼谷聯袋第1分

昨晚「亞冠盃」F組上演第4輪爭奪，港超球隊傑志作客法政體育場硬撼曼谷聯。結果比賽後段踢少一人的傑志，憑保羅撲出對手12碼，加上恩查入球，以1比1逼和主隊，取得今屆亞冠盃分組賽第1分。■■林卓臻報道

「藍鳥」今場有潘沛軒首次於賽事擔正，與明加索夫負責兩翼側擊，米基爾、基爾頓及查理史葛組成3人中場，為箭頭恩查提供支援，金信煜先列後備；曼谷聯繼續派出基丹及莫塔伊拿西奧攻堅。

主隊開局採取主動，7分鐘，隊長貢薩維斯薩蒂尼路接應角球一頂斜出。1分鐘後，明加索夫推入大位遠射，省到對手出界博到角球。14分鐘，明加索夫左路傳中被對手解圍不遠，查理史葛禁區頂加一腳不中目標。主隊於27分鐘打破缺口，莫塔伊拿西奧推順禁區外放冷箭，射破保羅十指關。落後的傑志試圖組織攻勢，陳晉一左路傳中，潘沛軒來遲一步無功而返，半場落後一球。

潘沛軒下半場被逐 傑志換邊後由費蘭度入替明加索夫，47分鐘，曼谷聯斯拿旺半窩利勁射，被保羅檔走，及後「藍鳥」再派金信煜落場。59分鐘，艾里奧後場傳球失誤，莫塔伊拿西奧把握機會一射，又被保羅化解危機。63分鐘，阿南禁區內傳中踢中潘沛軒左手，球證直指12碼點，基丹操刀被保羅「捉球路」撲出。

傑志大難不死果然有後福，70分鐘費蘭度傳中，恩查遠柱接應窩利抽射，卡邁撲到照入。惟2分鐘後，潘沛軒跌倒後踢中路迪猜亞，球證認為前者有報復意圖，出示紅牌將「潘沛」逐離場，傑志餘下時間踢少一人，仍能維持1比1至完場，成功搶得今屆亞冠盃分組第1分。