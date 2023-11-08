連續有士哥恩查︰仍在適應9號位
傑志今晚「亞冠盃」作客惡鬥曼谷聯，「藍鳥」的奧地利射手恩查對連續兩輪建功表示開心，但慣常擔任影子前鋒的他，承認自己仍在適應「9號位」這個新位置，希望今仗可以繼續取得入球。
有能力與列強周旋
今季新加盟傑志的恩查在亞冠腳風甚順，接連在主場對獅城水手、曼谷聯的賽事有份建功，惟球隊卻全部落敗，這名奧地利國腳直言感到可惜，今仗作客再鬥曼谷聯，他卻有信心全取3分：「上場對曼谷聯頭45分鐘我哋踢得好好，值得攻入至少3球，好開心自己有波入。球隊最終雖然輸1比2，但證明我哋有實力同對手周旋，如果可以將好表現維持全場，絕對有能力贏波。」
身形不算高大的恩查，在「藍鳥」主要出任「9號位」，負責在前線衝鋒陷陣，他承認有點吃力，自己目前仍在努力適應當中：「職業生涯我冇試過真正踢『9號位』，通常我都係踢影子前鋒，留喺正中鋒後面。喺傑志陣式，我諗自己係邊路可能有更佳發揮，但我會尊重教練決定，嘗試適應呢個新位置，希望入波陸續有嚟。」
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：