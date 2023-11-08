連續有士哥恩查︰仍在適應9號位

傑志今晚「亞冠盃」作客惡鬥曼谷聯，「藍鳥」的奧地利射手恩查對連續兩輪建功表示開心，但慣常擔任影子前鋒的他，承認自己仍在適應「9號位」這個新位置，希望今仗可以繼續取得入球。

有能力與列強周旋

今季新加盟傑志的恩查在亞冠腳風甚順，接連在主場對獅城水手、曼谷聯的賽事有份建功，惟球隊卻全部落敗，這名奧地利國腳直言感到可惜，今仗作客再鬥曼谷聯，他卻有信心全取3分：「上場對曼谷聯頭45分鐘我哋踢得好好，值得攻入至少3球，好開心自己有波入。球隊最終雖然輸1比2，但證明我哋有實力同對手周旋，如果可以將好表現維持全場，絕對有能力贏波。」