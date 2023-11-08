香港高球賽明日粉嶺上演 首兩天免費入場撐許龍一

自2020年後復辦的「香港高爾夫球公開賽」明天展開，一連4日於香港哥爾夫球會粉嶺球場上演。在杭州亞運歷史性為港摘下金牌的香港首席球手許龍一，挑戰多位世界級高手，爭逐總獎金達200萬美元的殊榮。賽事首兩日免費開放予公眾入場，齊齊投入高球狂熱。

大滿貫得主史密夫強勢衝冠 今次賽事有多位頂尖好手爭逐，包括2022年英國公開賽冠軍史密夫、LIV高爾夫聯賽個人賽季總冠軍古奇、2018年美國大師賽冠軍列特，衞冕兼兩屆賽事冠軍奧斯比亦崔護重來，力爭「3冠王」美譽。幾位已抵港球手昨日專程到藝術公園海濱草坪揮桿。今年3月在港贏得「國際都會錦標賽」冠軍的許龍一，對時隔半年再於主場作賽感興奮：「我希望個人的成績能為香港帶來更多希望，非常期待看到本地球手能取得佳績。」

重返粉嶺球場的大滿貫得主史密夫，亦是焦點球手之一：「我很喜歡香港這個球場，希望今周能取得勝利。國際系列賽能夠讓我們到世界不同地方參賽，它是一個很好的賽事。」

賽事首兩日（11月9日及10日）免費開放予公眾入場，而11月11日及12日（周六及日）的單日門票為港幣200元，四天入場證為港幣300元。此外，賽事觀眾村也再次重現，在整個賽事周讓入場觀眾能夠在香港哥爾夫球會享受多項娛樂活動，包括瑜伽體驗、藝術工作坊、高爾夫模擬器及其他運動體驗，此外還有美酒佳餚、畫臉彩繪等適合一家大細的活動，詳情可瀏覽賽事官方網站：www.thehongkongopen.com。