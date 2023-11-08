伊館下月爆霹靂舞世界系列賽

作為巴黎奧運排名賽壓軸的「WDSF霹靂舞世界系列賽」，下月15至16日假灣仔伊利沙伯體育館上演。賽事吸引多位世界排名頭10的舞者來港爭逐，包括兩位杭州亞運金牌得主，日本B-Boy Shigekix半井重幸及中國B-Girl 671的劉清漪。

200位好手爭奧運積分 香港今次獲WDSF（世界體育舞蹈總會）授權，主辦最後一站奧運計分賽，預計有200位霹靂舞精英來港獻技。中國香港體育舞蹈總會主席葉賜偉表示：「我們希望一年接一年承傳下去，未來將跳出伊館，移師至更大的啟德體育園舉行。」比賽分兩日上演，首天先進行海選，之後緊接64強及32強淘汰賽，晉級選手於次日決出冠軍。

香港派出3男3女參賽，包括施嘉鑫、曾子驊及張卓文；女子組則有黃昭惠、陳嘉怡及張麗怡。昨日出席記者會的曾子驊、陳嘉怡及張卓文均表示積極備戰，期待跟各地頂級舞者一較高下。門票今日起在體育舞蹈總會網站登記，市民每場可免費領取兩張門票，每人限領10張門票。