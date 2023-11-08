三鐵亞洲盃本月19日中環舉行

「2023香港三項鐵人亞洲盃亞洲三項鐵人少年錦標賽」於11月19日在中環龍和道一帶舉行，主辦單位昨日公布賽事詳情，中國香港三項鐵人總會會長周俏男透露，總會正申辦在港舉行其中一站三鐵世界盃。

周俏男：正申辦世界盃 賽事會於19日早上7時起展開，其中亞洲盃為巴黎奧運計分賽事之一，分精英和年齡組。精英組選手要完成750米游泳、20公里單車及5公里跑步，港隊派出10男3女出戰，務求累積奧運積分。三鐵總會會長周俏男透露，已正式申辦其中一站三鐵世界盃，相信亞洲盃後會有結果：「目前收到的評語非常正面，不過當局希望賽道難度有所提升，若我們申辦成功，會將今次『亞洲盃』的賽道稍作修改。」周俏男希望明年3月能舉行賽事，讓香港運動員全力爭取奧運積分：「如果能舉行世界盃，世界排名前50位選手都有機會參賽，相信只有一兩個名額讓香港運動員參賽。」

亞運接力賽銅牌得主伍泰龍、黃子圖、彭詩雅和賀詩樂昨日均有出席記招，伍泰龍對在鬧市作賽相當興奮：「這個是國際賽事，市民會為香港運動員打氣，令我們非常鼓舞。」

圖、文：鄧文滔