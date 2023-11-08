3×3大師賽11‧25維園展開

「FIBA 3×3世界巡迴賽—香港大師賽2023」於本月25日及26日在維園舉行。16支來自世界各地勁旅力爭世界巡迴賽總決賽入場券。由甲一球員蔡龍德、楊瑞鴻、許烜行及澳洲的Shaquille Maharaj組成的「烏溪沙隊」，成為香港唯一入圍球隊。

賽事為FIBA（國際籃協）3×3最高級別賽事，獲M品牌活動認證，今年增設為期5日的「 3×3 VILLAGE 」，包括有攤位遊戲及大坑舞火龍表演等，讓球迷有更佳比賽體驗。

「烏溪沙隊」早前憑贏得港區資格賽入圍賽事，成員蔡龍德表示：「我覺得香港有力發展這個項目，如有職業球隊，自己亦想參與其中。今次隊友Shaquille Maharaj曾贏過全國三人籃球超聯冠軍，有豐富經驗，我希望從中學習，再培育新血。」

舉辦史上最高級別學界賽 賽會又宣布11月22及23日將舉行本地男女子學界籃球邀請賽，以及女籃公開賽，前者更是香港史上FIBA最高級別3×3學界賽。「香港大師賽2023」門票今日起在快達票公開發售，票價為100至680元。

圖、文：余樂詩