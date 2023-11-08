何倚富得分擔當永倫4連勝

昨晚甲一上演兩場激戰，頭場永倫雖有主力泰那缺陣，但在何倚富狂轟6記三分球得27分下，以92比77擊敗漢友，豪取4連勝，下場將於11月14日對南青。

上場擊敗南青重返勝軌的漢友首節先發制人，頭兩分鐘靠鄺錦昌、艾華士和蔡駿賢打出一波7比0攻勢。「黃金戰士」主力泰那上場對南華受傷缺陣，加上漢友防守嚴密，韓天次及何倚富早段皆未能在外圍搶分，柏斯面對夾擊亦難以起手，首節僅獲4分，永倫落後10比14。次節何倚富和韓天次先後爆發，前者7分鐘內狂轟14分，後者在此節尾段射入「back to back」三分球，單節亦貢獻10分，永倫此節打出35比16，半場反超前45比30。

南青贏波打開勝利之門 永倫愈打愈順，何倚富第3節甫開始再轟兩記三分球，加上柏斯籃底接應周迎堅妙傳得手，永倫拉開23分。之後何倚富繼續「得分模式」，急停遠投亦能輕鬆命中，加上連浩駿和蘇恩樂外線發炮，永倫一度將分差擴大至27分。漢友苦苦支撐，雖有艾華士「拆你屋」加上鍾俊昇「and 1」，但面對永倫多支「炮台」顯得無力招架，永倫領先72比48入第4節。漢友極力反撲，高壓防守造就艾華士6分鐘轟14分，一度收窄至12分差，不過永倫頂住壓力，最終以92比77力挫漢友，聯賽4戰全勝。永倫何倚富交出全隊最高的27分，柏斯及韓天次亦獲18及14分，漢友雖有艾華士錄全場最高的33分，惟球隊始終回天乏術。

尾場方面兩支實力相當球隊交鋒，結果南青以67比65勝建龍飛馬，打開今季勝利之門。

圖 / 文：余樂詩、鄧文滔