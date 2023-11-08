on.cc東網 x港台電視32直播 連場「破百」氣勢如虹 滿貫火力全開撲擊晉裕

滿貫 蓋帝斯（中）

上周以47分大勝建龍飛馬的滿貫，今晚於甲一男籃聯賽再度出擊，面對升班球隊晉裕。「綠軍」外援蓋帝斯近兩戰均只打半場，球隊仍能「破百」大勝，氣勢如虹。晉裕近期錄3連敗，今晚再迎「Big 4」球隊，寄望憑拚勁與對手周旋。（on.cc東網周三晚7時直播，港台電視32周三晚10時30分播映）

滿貫上場以110比63輕取建龍飛馬，連續兩場「破百」獲勝。外援蓋帝斯只打上半場已貢獻18分，另外「餓波」已久的方誠義亦交出11分，帶領「綠軍」半場領先60比35，早早確立領先優勢。下半場輪到張彬賢有出色表現，多次殺入籃底得分，搶下全場最高的20分，協助「綠軍」3連勝。說到球隊近兩仗表現，滿貫控衞葉俊傑表示：「球隊近兩場入局頗快，大家場上都落力防守，4節都有足夠壓力給予對手。」「傑仔」上場因腰部不適未有落場。

葉俊傑：不能讓對手射起 「綠軍」近期明顯輪換較多，葉俊傑亦獲更多機會，他認為自己表現合格，但仍有改善空間：「今季暫時給自己50分，希望表現可以再穩定一點，尤其在串聯隊友方面要做得更好。」今晚面對晉裕，「傑仔」指不容大意：「晉裕球員經驗豐富，有Bear（梁民熊）、子禮（劉子禮）及阿樂（蘇志樂）一眾出色射手，絕對不易應付，不能讓他們射手射起。」滿貫前鋒鄧志恒早前對南青一戰扭傷足踝，今場繼續倦勤。

晉裕上場面對香港東方強硬防守，投籃命中率跌至24%，最終以42比78告負，遭逢3連敗。晉裕8日內迎來第3場比賽，更要連續挑戰兩支「Big 4」球隊，球員心態能否盡快調整，將成關鍵。

滿貫 方誠義（綠衫） 晉裕 蘇志樂（中） 晉裕 黃子聰（左）