亞運高球港將祝捷 許龍一︰冀在主場爭佳績

香港高爾夫球隊於杭州亞運奪得1金1銅，創下歷史性佳績。中國香港高爾夫球協會昨日於香港體育學院舉行祝捷會，請來逾百名學生與港隊成員見面和交流。亞運男子個人賽金牌得主許龍一表示，期待出戰本周舉行的香港公開賽，冀在親友面前爭取佳績。

香港高球隊近年屢獲殊榮，令高球將於2025年首次成為體育學院「A級」精英項目，運動員在訓練上將獲得更多資源。在祝捷會上，港隊成員許龍一、張雄熙、黑純一、伍城鋒及女子隊的劉弦和韓紫琳接受小學生訪問，分享心得。

本周亮相與世界級名將較量

一月轉為職業球手的許龍一狀態大勇，除於杭州亞運個人賽贏得香港高球史上第一金，上周他亦在中國公開賽收穫亞軍，世界排名由487升上385，目前亞巡賽排名第4。這位香港「一哥」本周會出戰香港高爾夫球公開賽，與世界級高手較量，他期待主場締造佳績。對於今季目標，「一哥」則稱繼續向明年巴黎奧運進發：「今季每場勝仗都對爭取奧運資格好重要，希望專注打好每一場比賽，提升世界排名，明年有機會出戰奧運。」■■圖、文：余樂詩