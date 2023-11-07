德國賽反勝掄元 鄧謝配破4年錦標荒

香港羽毛球混雙組合鄧俊文/謝影雪周日出戰德國公開賽決賽，最終「鄧謝配」激戰3局後，成功以局數2比1反勝印尼組合Regan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati，自2019年的南韓大師賽後再次奪得冠軍。

「鄧謝配」最近表現出色，較早前在法國公開賽殺入決賽，僅負予中國的蔣振邦/魏雅欣屈居亞軍，世界排名升至第11位。緊接在德國羽賽維持強勢，周日決賽跟印尼組合爭冠，第1局未如預期般順利，香港組合以15比21先輸一局。第2局「鄧謝配」急起直追，雙方多次打成平手後，戰至12比12後未再給予對方機會，回敬一局以21比15追平。

決勝局「鄧謝配」一度落後5比7，其後連贏7分確立優勢，最終再贏21比14，總局數反勝2比1奪冠，打破長達4年的錦標荒。謝影雪賽後在社交平台發文，向支持自己的人致謝，指「沒有你們就沒有我們！」，表示往後的賽事會繼續努力。

李卓耀男單屈居亞軍 至於打入男單決賽的李卓耀，面對中華台北羽毛球「一哥」周天成，雖然李卓耀以23比21先拔頭籌，但之後兩局輸17比21和10比21，奪得亞軍。