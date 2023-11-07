傑志備戰曼谷聯金信煜有份

祖連奴都榜上有名

傑志賽前3戰全敗，在小組敬陪末席，為力保出線希望，今仗鬥曼谷聯必須全取3分。「藍鳥」今次前往泰國大軍共有20人，當中包括查理史葛、明加索夫、米基爾、基爾頓、金信煜、祖連奴和恩查7名外援，惟丹卓斯基、伊高沙托尼，以及早前盛傳離隊的奧拿斯卻未有隨隊，主教練金東進（Kim）就今次外援名單表示：「假設有球員受傷，所以帶多一個去，我覺得已經足夠，而揀呢7個球員主要係按照戰術需要、球員狀態同佢哋最近表現，暫時我未決定比賽會出邊幾個。」對於祖連奴、金信煜兩名射手能夠傷愈復出，Kim承認感到開心，相信兩人可以提升球隊攻力。