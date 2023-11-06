出席電車巡遊伍家朗︰感謝球迷支持

蔡俊彥與日本劍手集訓成效佳

亞運男子花劍團體賽和個人賽奪兩面銅牌的蔡俊彥表示，「自己很少坐電車，平時在沙田（體院），之前回大學時才會坐電車，期待見到大家。」蔡俊彥上周在會長盃先後擊敗隊友張家朗和吳諾弘奪冠，他表示港隊最近和日本隊集訓，成效不錯：「早前日本隊有6名選手來港集訓，他們是團體世界第一隊伍，每一場練習賽都好激烈，和他們訓練有頗大得着，現時狀態理想。另外我都為隊友吳諾弘感到開心，他之前受手傷困擾，見到他重返賽場得獎為他高興。」