標準流浪訪港會豪派３蛋

香港足球會足球場昨日上演一場「中銀人壽香港超級聯賽」，港會坐鎮「地獄主場」硬撼8日3戰的標準流浪。最終客隊憑神田夢實、李毅凱和馬相訓齊齊建功，以3比0輕取港會。

各項賽事近4場不勝的港會，有泰亞高復任正選，聯同福保羅爭取入球，麥美倫及加斯特夫負責掃蕩。流浪方面，馬相訓和李毅凱扼守後防，林嘉緯支援伊巴謙、神田夢實和劉智樂，全力數胡。

開賽初段，劉智樂禁區內疑似被劉學銘撞跌，球證到場邊觀看視像助理裁判系統（VAR）後，決定判罰12碼，神田夢實11分鐘射入助流浪先開紀錄。得勢不饒人的流浪，4分鐘後再有李毅凱接應角球頂入，擴大比數至2比0完半場。

加斯特夫食詐胡 換邊後港會急起直追，53分鐘，白星馳開出罰球，加斯特夫施展頭槌未能命中目標，之後白星馳成功逼甩朴鍾範腳下球，推入禁區凌施射又中網側。主隊久攻不下，到65分鐘再失1球，神田夢實開角球，朴鍾範頭槌二傳，馬相訓門前頂成3比0。73分鐘，文家永送入禁區，加斯特夫破網，經VAR核實後，現場一度展示入球有效，惟隨後立即更正港會球員越位在先，最終流浪贏3球完場。

圖／文：鄧文滔