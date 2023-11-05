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祖高域闖巴黎大師賽4強
巴黎大師賽上周五重演上屆決賽翻版，結果祖高域以7比5、6比7（3比7）及6比4擊敗衞冕的魯尼，生涯第9次躋身賽事4強。同時間今年ATP年終賽參賽名額落實，4強另外3球手俄羅斯的魯列夫、德國沙華列夫及丹麥魯尼，連同祖高域、艾卡華斯、麥維迪夫、西西帕斯及辛拿悉數入圍，賽事於12月12在都靈上演。
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