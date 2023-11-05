體育

德國羽賽港將捷訊頻傳

上周在法國羽毛球公開賽獲銀牌的香港混雙組合鄧俊文/謝影雪，轉戰德國保持強勢，上周五力挫印尼組合躋身4強，與中華台北的葉宏蔚/李佳馨爭入決賽；而李卓耀在男單8強亦反勝對手打入4強，遇上法國的小普波夫。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc