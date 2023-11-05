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德國羽賽港將捷訊頻傳
上周在法國羽毛球公開賽獲銀牌的香港混雙組合鄧俊文/謝影雪，轉戰德國保持強勢，上周五力挫印尼組合躋身4強，與中華台北的葉宏蔚/李佳馨爭入決賽；而李卓耀在男單8強亦反勝對手打入4強，遇上法國的小普波夫。
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