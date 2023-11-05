體育

全國學青運林銘夫跳遠摘銅

（中國香港田徑總會圖片） （中國香港田徑總會圖片）
（中國香港田徑總會圖片）
正於南寧舉行的首屆全國學生（青年）運動會，香港再傳喜訊，繼麥世霆日前打破100及200米蛙泳港績連奪兩銀後，林銘夫（中）周三出戰男子跳遠，造出7米49摘銅而回。賽事由以往的全國學生運動會及全國青年運動會合併而成，港隊共派出720名11至21歲運動員出賽。
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