全國學青運林銘夫跳遠摘銅

正於南寧舉行的首屆全國學生（青年）運動會，香港再傳喜訊，繼麥世霆日前打破100及200米蛙泳港績連奪兩銀後，林銘夫（中）周三出戰男子跳遠，造出7米49摘銅而回。賽事由以往的全國學生運動會及全國青年運動會合併而成，港隊共派出720名11至21歲運動員出賽。