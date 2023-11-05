亞運金牌雙子推動「親水文化」
杭州亞運男子雙人單槳艇金牌得主林新棟和王瑋駿，昨日於灣仔海濱公園出席「動歷海洋」水上活動計劃──「水上活動競技日暨We划海洋嘉年華2023」，兩人趁機鼓勵市民參與水上運動。
王瑋駿盼小朋友多親近大自然
賽馬會「動歷海洋」水上活動計劃，2018年起在全港各區推廣獨木舟、直立板及平板賽艇，透過在學校及社區體驗活動，提升大眾對水上活動的興趣，同時推動「親水文化」及海洋保育。香港遊樂場協會副總幹事（文化及體藝部）饒奕明表示：「香港三面環水，很適合水上運動，計劃由2018年起已有約130間學校參加。」嘉年華一連兩日在灣仔海濱公園「水上運動及康樂主題區」舉行，饒奕明推介市民參與當中體驗活動：「今屆嘉年華有不少攤位很適合一家大細來玩，晚間的直立板瑜伽活動，亦是今年的新嘗試。」
亞運金牌得主林新棟和王瑋駿有份出席嘉年華開幕禮，王瑋駿表示亞運金牌意義重大，他又喜見「動歷海洋」計劃推動水上活動：「希望小朋友多點親近大自然，享受水上活動樂趣。」林新棟則對賽艇運動更受關注感欣慰：「其實每位運動員都希望被關注，亞運後更多人留意賽艇，相信可以吸引更多人參與。」
圖、文：余樂詩
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