亞運金牌雙子推動「親水文化」

王瑋駿盼小朋友多親近大自然

賽馬會「動歷海洋」水上活動計劃，2018年起在全港各區推廣獨木舟、直立板及平板賽艇，透過在學校及社區體驗活動，提升大眾對水上活動的興趣，同時推動「親水文化」及海洋保育。香港遊樂場協會副總幹事（文化及體藝部）饒奕明表示：「香港三面環水，很適合水上運動，計劃由2018年起已有約130間學校參加。」嘉年華一連兩日在灣仔海濱公園「水上運動及康樂主題區」舉行，饒奕明推介市民參與當中體驗活動：「今屆嘉年華有不少攤位很適合一家大細來玩，晚間的直立板瑜伽活動，亦是今年的新嘗試。」