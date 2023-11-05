傑志派7蛋晉級4強撼理文

昨日在大埔運動場上演的「高級組銀牌」8強，傑志憑明加索夫、恩查、潘沛軒、羅素各建一功，加上金信煜「起孖」以及對手的烏龍球，以7比0大炒晉峰，4強將硬撼理文。

「藍鳥」是役1分鐘已先開紀錄，羅梓駿斬入禁區，尾柱明加索夫成功剷入。4分鐘後，恩查推順勁射成2比0，之後潘沛軒近門破網，傑志8分鐘已領先3球。「藍鳥」未放軟手腳，23分鐘攻勢令晉峰許澤崴擺烏龍，踢至上半場尾段，羅素接應明加索夫傳送門前射入，半場傑志領先5比0。

易邊後傑志換入金信煜及費蘭度，55分鐘，金信煜接應費蘭度罰球頂入。75分鐘晉峰獲破蛋良機，惟奧迪加攻門被王振鵬撲出。晉峰之後再博得12碼，林樂賢操刀卻被王振鵬「捉到路」。比賽尾段金信煜頭槌「埋齋」，最終傑志贏7比0晉級4強。

金信煜起孖：我已經好番 是役梅開二度的金信煜（Wookie），表示已經克服傷患，同時感謝球迷對自己的支持。金信煜對上一次披甲已是9月30日對晉峰的「賽馬會菁英盃」，昨日他於下半場後備入替，並頂入兩球，賽後十分開心：「早前大腿腿筋經歷兩次受傷，生涯第一次傷咁耐，好彩依家已經冇大礙。」對於傑志球迷不斷在場邊高呼「Wookie」打氣，金信煜表示：「想將兩個入波送畀球迷，因為佢哋一直喺看台帶畀我正面能量。」

圖、文：李浚湣