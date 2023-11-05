港會標準流浪求分大作戰

港會中場 簡嘉亨（白衫）

今日「中銀人壽香港超級聯賽」獨腳戲，港會坐鎮香港足球會足球場，主場硬撼標準流浪，港會誓藉「地獄球場」威力向對手搶分；流浪整體實力雖然佔優，惟該隊正經歷8日3戰之考驗，上仗盃賽又踢足120分鐘，球員體能能否及時恢復，將成今場發揮好壞之關鍵。（on.cc東網周日下午4時30分直播；港台電視32周日晚上10時播映）

菲杜化：真係要集中啲 港會上仗補時階段被香港U23追平，主教練東尼咸美頓（Tony）指球隊不乏入球機會，整體表現未算太差，今日鬥流浪有信心交出好表現：「季初同佢哋踢過友賽，流浪進攻好進取，但我哋球場有利防守一方，相信頂得住。」陣容方面，里奧有望重返大軍名單，江展民則因內側韌帶撕裂要長抖。

上仗取得士哥的菲杜化，對球隊未能全取3分坦言感到沮喪，但會收拾心情繼續前進。菲杜化認為流浪組織及進攻頗具威力，呼籲全隊要做好防守：「有『嘉緯』（林嘉緯）、神田夢實控制中場，加上伊巴謙又大隻又快，今場真係要集中啲。」

馬相訓：提防主隊力量速度 標準流浪剛於「高級組銀牌」8強一度領先3球，但最終踢足120分鐘，才能險勝深水埗晉級。梅開二度的後衞馬相訓，承認球隊下半場有所鬆懈，自己身為中堅，對失球要負上一定責任。今日造訪「地獄球場」，他認為絕不易踢：「踢完120分鐘依家仲有少少攰，同埋港會球場偏細，對手嘅力量同速度都要提防。」經過3天休息後旋即作客港會，上仗加時為球隊奠勝的姚浩明則表示：「呢場會係一場體力化嘅比併，如果體能恢復唔到 都幾大鑊！」

標準流浪後衞 馬相訓