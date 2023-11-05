on.cc東網直播 銀牌相遇有惡鬥 東方鍊冠忠南區爭入4強

「高級組銀牌」今日於大埔運動場上演最後一場8強戰，由東方與冠忠南區爭搭4強「尾班車」。東方踏入10月份未嘗一敗，3仗豪取2勝1和；南區近況雖不及對手，但在新帥楊正光帶領下，由頭攻到落尾的踢法極富娛樂性，兩雄相遇必有惡鬥。（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）

東方剛於聯賽激和理文，成為今季首支令「黃黑軍團」失分的球隊，士氣正盛。上季「高級組銀牌」屈居亞軍，主教練盧比度（Chino）表示今季成績雖未有特別要求，但任何賽事均會全力以赴：「球隊主要目標依然係培訓年輕球員，今場我哋同南區實力好接近，上場我哋傾盡全力，呢場都會一樣。」東方上月在陣容不整情況下，曾於「賽馬會菁英盃」賽和南區，Chino相信現時球隊人腳相對充裕，對陣容調動會有幫助。

孫銘謙希望盃賽有作為 東方主力孫銘謙上仗因傷缺陣，是役有望傷愈復出，他希望能幫助球隊在盃賽取得好成績：「今季盃賽對我哋嚟講都好重要，希望爭到個冠軍返嚟，但逐步逐步嚟，我哋每次對南區都好接近，最緊要係做好自己先。」

南區各項賽事3場不勝，主教練楊正光承認對手狀態稍優，預計今仗會比「賽馬會菁英盃」交手時，踢得更辛苦：「東方啲主力已經返哂嚟，最近幾場波都踢得好好，而且佢哋部署好有心思，我覺得佢哋今場未必會好似對理文咁着重防守，所以我哋都會做少少調整。」陣容方面古安奴已全面復操，是役可以候命。

佐佐木周：準備好打硬仗 在「賽馬會菁英盃」對東方攻入一球的佐佐木周，表示球隊上周未有賽事，但已準備好與東方合演激戰。他指東方坐擁多位具實力球員，預期己隊會遇上考驗：「馬高斯、巴科爾同『孫銘』（即孫銘謙）幾個夾得好好，佢哋絕對係非常難纏嘅對手。」

冠忠南區「肥彭」 史提芬彭利拿