馮英騏離世港殘體協：深切哀悼

中國香港傷殘人士體育協會表示，對於前輪椅劍擊運動員馮英騏先生辭世，協會全體執行委員及秘書處仝人表示深切哀悼，並向其家人致以深切慰問：「馮英騏於1995年獲選為香港輪椅劍擊隊代表，曾參加2000年澳洲悉尼及2004年希臘雅典殘疾人奧運會，共取得5金1銀1銅。退役後他仍熱心於協助殘疾人運動的工作，加入國際殘疾人奧委會，並在級別鑑定委員會中擔任委員，2011年更於協會擔任項目主任，亦曾前往日本指導日本輪椅劍擊運動員，身體力行推動輪椅劍擊發展。其傑出成就令他在2013年當選香港十大傑出青年，協會感謝馮英騏先生的無私付出及貢獻。」