馮英騏離世港殘體協：深切哀悼
殘奧輪椅劍擊金牌得主馮英騏周四突然離世，終年43歲，香港精英運動員協會主席陳念慈於社交平台公布消息，體壇中人感到驚訝及悲傷，中國香港傷殘人士體育協會昨日發文，悼念這位熱心推動輪椅劍擊的生命悍將。
中國香港傷殘人士體育協會表示，對於前輪椅劍擊運動員馮英騏先生辭世，協會全體執行委員及秘書處仝人表示深切哀悼，並向其家人致以深切慰問：「馮英騏於1995年獲選為香港輪椅劍擊隊代表，曾參加2000年澳洲悉尼及2004年希臘雅典殘疾人奧運會，共取得5金1銀1銅。退役後他仍熱心於協助殘疾人運動的工作，加入國際殘疾人奧委會，並在級別鑑定委員會中擔任委員，2011年更於協會擔任項目主任，亦曾前往日本指導日本輪椅劍擊運動員，身體力行推動輪椅劍擊發展。其傑出成就令他在2013年當選香港十大傑出青年，協會感謝馮英騏先生的無私付出及貢獻。」
多位體壇好友發文悼念
馮英騏用驚人毅力感動及感染身邊人，圈中好友均感不捨，除前羽毛球好手陳念慈外，武術運動員鄭家豪、競步程小雅及籃球前港將譚偉洋等，都在社交網發文懷念好友，其中鄭家豪更記述昔日與他作為同房宿友的生活點滴。
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