雙槍發威！康仁福建挫崇德飛鷹

昨晚甲一男籃頭場，康仁福建憑楊瑞鴻和李察士合轟37分，以65比56力退有奧斯汀射入全場最高24分的崇德飛鷹，聯賽收穫兩連勝。

兩隊初段手風欠順，第一節完成近一半，飛鷹由林東坤射入3分反超前5比4，之後奧斯汀再於外線「發炮」，不過福建憑李察士、楊瑞鴻及黃子謙先後開火，打出一段12比0攻勢，首節領先16比10。次節福建繼續搶分，懷斯和林羽早段各得兩分，將分差擴大至雙位數，飛鷹奮力追趕，許烜行剷籃博得「and 1」，惟李察士力壓胡兆智上籃，加上楊瑞鴻兩罰全中，福建又拉開至30比19。福建點點開花，楊瑞鴻入11分，李察士和林羽各有6分進帳，反觀飛鷹僅得奧斯汀獲10分較為突出，福建半場領先33比26。

換邊後楊瑞鴻射入3分球，李察士表演雙手入樽，福建一直領先，加上飛鷹出現不少失誤，福建不斷為李察士製造單打機會，這位外援單節攻入7分，福建以47比38優勢進入第四節。

第四節楊瑞鴻依舊出色，他射失3分後，自己搶回進攻籃板補中得手，再後手助攻譚子健。飛鷹未有放棄，梁嘉豪和呂銘彥各入一記3分，追至50比60，惟其後多次進攻未能得手，福建終贏65比56。

香港東方擊敗晉裕 昨晚尾場香港東方遇上晉裕，香港東方在麥洛連、基拔及迪維拉繼續養傷下，派出陳兆榮、梁嘉顯、卜聿揚、徐遠征及徐遠成「全華班」首發陣容，結果以78比42擊敗晉裕，繼續保持全勝。圖/文：鄧文滔