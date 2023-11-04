大埔踢少個理文反勝闖4強

昨晚「高級組銀牌」假旺角大球場上演第二場8強戰，由聯賽1哥理文火併大埔。大埔今仗一度由雷仙奴先開記錄，但尾段打少一人下，最終以1比2反負理文，後者4強將鬥傑志對晉峰的勝方。

理文今仗中堅起用列斯奧夥拍荷西安祖，亞哥斯達擔正與黃威負責在中場派牌，支援箭頭安尼亞及艾華頓攻堅。大埔方面續由謝家榮把關，入球重任落在陳肇鈞及馬卡雷拿身上。賽前6連勝的大埔，甫開賽先有馬高雷拿推大位起腳，但未能威脅陳嘉豪。理文隨後站穩陣腳，亞哥斯達勁射被謝家榮接實，14分鐘艾華頓開出角球，荷西安祖頭槌頂中楣。24分鐘大埔先開記錄，陳肇鈞邊路突破後橫傳入禁區，雷仙奴伏兵尾柱撞入。落後的理文急起直追，33分鐘張憙延左路傳中，安尼亞起腳可惜撞柱。2分鐘後顏樂楓勁射，又被「家榮」撲出底線，大埔半場以一球領先優勢返更衣室。

馬高斯山度士被逐成關鍵 理文易邊後換入保利臣，但53分鐘差點再失守，馬卡雷拿殺入禁區起腳，被陳嘉豪擋出。65分鐘理文終扳平，艾華頓直射罰球先中人牆，這名前鋒再衝前補射破網。之後馬卡雷拿殺入禁區扭過出迎的陳嘉豪後，疑被該門將後腳掃跌，惟球證譚炳煥毫無表示，個別大埔球員情緒因而受影響。77分鐘出現轉捩點，馬高斯山度士上前迎頂角球時惡意侵犯理文球員，球證直接出示紅牌，大埔10人應戰。82分鐘打多一人的理文即憑黃威頭槌建功，最終以2比1反勝大埔，晉級4強。圖、文：李浚湣