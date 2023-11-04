on.cc東網直播銀牌8強等睇攻防大戰 傑志晉峰各出奇謀

傑志前鋒 祖連奴（藍衫）

今日「高級組銀牌」續安排8強激戰，衞冕冠軍傑志與晉峰在大埔運動場正面交鋒。「藍鳥」實力優於對手，惟下周中要出戰亞冠賽事，難免有後顧之憂；「粉紅兵團」剛經歷大敗，今仗更有南韓主帥河赫俊倦勤，實力再打折扣。雙方早前在「賽馬會菁英盃」踢成6比2，隨時又出現入球騷！（on.cc東網周六下午3時按次收費直播）

傑志上仗聯賽大炒深水埗，終止各項賽事3連敗走勢，惟暫代主教練金東進（Kim）直言球隊表現仍有改善空間：「晉峰今季改由南韓教練執教，踢法偏向體力化，特別要小心佢哋嘅逼搶，希望可以贏波，為嚟緊亞冠盃壯聲威。」陣容方面，Kim指除丹卓斯基仍在養傷外，其餘球員包括祖連奴、金信煜，以及早前盛傳離隊的奧拿斯，皆可候命。

祖連奴復出：好想入波 前鋒祖連奴10月初在亞冠盃勇戰受傷，近日開始恢復操練，他指自己狀態未完全恢復，但已急不及待落場幫助球隊：「呢場銀牌好重要，我已經準備好。球隊早前表現唔太理想，只能夠喺場邊睇波，嗰種無能為力嘅感覺唔好受，我覺得自己傷完之後變得更強，好想入波。」

晉峰上仗聯賽6球大敗予標準流浪，總教練何信賢承認輸得肉酸，指太早失球打亂部署，盼球員盡快恢復信心。「何Sir」又透露球隊正遇上傷病潮，包括主教練河赫俊亦因病已返回南韓接受治療，今仗未能在場畔督師，面對傑志惟有盡力而為：「傑志班外援質素好高，好難完全守死佢哋，我諗目標做好防守，盡量減少失球，唔好再以大比數落敗。」

楊憲樂：要減少失誤 「粉紅兵團」年輕後衞楊憲樂最近備受重用，不乏正選披甲機會，他指與新教練及隊友仍需時間磨合，希望可以交出表現：「自己近幾場踢得唔算太差，但始終今場係對住球員個人能力、整體配合出色嘅傑志，一定要盡量減少失誤，同埋我都好想爭取生涯第一個入球。」

傑志重炮 查理史葛（藍衫） 晉峰前鋒 袁世傑 晉峰守將 楊憲樂（右）