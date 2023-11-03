香港東方活力足強攻晉裕

香港東方 徐遠征

本周甲一快車終於到達「尾站」，今晚頭場康仁福建迎戰3連敗的崇德飛鷹。福建兩日前擊敗晉裕重返勝軌，外援李察士逐漸上力，球隊整體發揮因而更理想，對飛鷹將力爭2連勝（周五晚7時開賽）。尾場則由3戰全勝的香港東方對晉裕，上仗東方在麥洛連、基拔缺陣下大勝，士氣正盛，晉裕正慘逢兩連敗，能否抵擋東方強攻，值得留意。（周五晚8時40分開賽）

頭場崇德飛鷹鬥康仁福建 康仁福建對晉裕一戰打出團隊籃球，外援李察士和楊瑞鴻負責得分，前者切入遠投皆有進帳，半場已有22分。懷斯貼身防守晉裕外援艾勤亦頗見成效，令晉裕上半場缺少主力得分點下，節奏大亂。雖然晉裕下半場反撲，但福建仍能抵住壓力，終以71比65搶得今季聯賽首勝。李察士取得29分16籃板，表現對辦，楊瑞鴻亦有19分6籃板，福建僅休息一日又要對崇德飛鷹，能否及時恢復體力會是勝負關鍵。

尾場由爭標熱門之一香港東方對晉裕，「藍軍」氣勢強勁，上仗縱基拔和麥洛連因傷缺陣，仍大勝崇德飛鷹。「徐氏兄弟」徐遠成和徐遠征該戰合轟33分，其中徐遠征貢獻18分、11個籃板，表現全能。東方陣容年輕，體能冠絕甲一，預計開場就會給晉裕極大壓力，能否奪得4連勝成為焦點。

晉裕 艾勤