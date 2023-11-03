６人上雙滿貫３連勝顯霸氣

昨晚甲一男籃頭場，滿貫展現王者本色，憑6人得分上雙，包括張彬賢20分，蓋帝斯半場「打卡」獲18分，以110比63大勝建龍飛馬，取得3連勝。

滿貫上場大勝南青57分，今場變陣出擊，正選收起蔡再懃，由前兩戰未獲上陣的方誠義，配搭吳松峻、李琪、林俊光和外援蓋帝斯。方誠義甫開戰即裏外開弓連得5分，之後滿貫憑吳松峻和蓋帝斯3次搶截得手快攻上籃，開局即打出11比2。滿貫在此節剩2分多鐘時，再次「五上五落」，歐陽維江、張偉康、蔡再懃、張彬賢和惠龍兒上場，繼續大打快攻，建龍飛馬陷入苦戰，劉家傑連追5分，苦苦追至13比27。

第2節滿貫繼續強攻，再次打出11比2攻勢。飛馬的亞理亦不甘示弱，來一記大力入樽振士氣，其後邱廣華亦上籃得分，惟他落地時扭傷足踝，需要退下火線。滿貫半場遙遙領先60比35。

110：63勇挫建龍飛馬 換邊後，滿貫收起蓋帝斯，張彬賢單節8分，亞理為首的飛馬失誤較多，滿貫續以78比50領先。決勝節，滿貫張彬賢和黃鎮煒內線夾擊亞理，令他此節前5分鐘僅得2分，最終滿貫終以110比63大勝而回。

滿貫多達6人得分上雙，張彬賢攻入全隊最高20分，蓋帝斯連續兩場只打上半場就「收工」收穫18分。飛馬方面，亞理取得21分，另外周健宏亦有10分。圖、文：鄧文滔、余樂詩