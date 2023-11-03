on.cc東網直播8強黃綠鬥法 理文大埔狹路相逢

理文箭頭 安尼亞（黃衫）

「高級組銀牌」今晚假旺角大球場上演第2場8強戰，由目前聯賽榜「一哥」理文，鬥暫列第3位的大埔。劍指各項錦標的「黃黑軍團」，上場聯賽失分後，能否及時重回勝軌，就要問過近況弗到漏油、力爭延續連勝走勢的「綠戰士」，大戰一觸即發！（on.cc東網周五晚8時按次收費直播）

理文上季於「高級組銀牌」遭傑志淘汰4強止步，今季捲土重來當然希望走得更遠。「黃黑軍團」上場於聯賽以1比1賽和東方之餘，更有保連奴因傷退下火線，主教練曾昭達透露這位巴西外援肌肉拉傷，是役或無緣倒戈，至於基華尼頓已接近痊愈，能否趕及復出則視乎賽前操練情況。上季理文各項賽事對大埔保持全勝，惟「達Sir」相信今季戰況會有很大轉變：「大埔教練同球員同上季都唔同，近況好好，今季失波都比較少，相信我哋要花啲工夫去爭取入波。」

胡晉銘搏盡爭重回勝軌 今季加盟理文的胡晉銘，上場首次為「黃黑軍團」在聯賽擔正出任右閘，他表示適應上不成問題：「喺主攻嘅球隊中，閘位球員防守之餘，都經常要參與進攻，功能同中場好接近。」他續指希望用好表現，為球隊重回勝軌出一分力：「贏到『高級組銀牌』都係我哋今季其中一個目標，大埔近期走勢係好強，但唔係冇辦法贏佢哋。」

謝臣有傷「堅Sir」話頭痕 大埔上場聯賽擊敗冠忠南區後，各項賽事已錄得6連勝，賽前更比理文多約1周時間休息。首圈淘汰均業北區後，「綠戰士」今場要挑戰強敵理文，主教練李志堅提醒球員切勿鬆懈：「理文係現時港超進攻表現最好嘅球隊，對我哋嘅後防壓力一定會好大，一於測試吓喺高壓中，我哋可以表現成點。」謝臣仍有傷在身，「堅Sir」承認這位巴西外援若缺陣，對球隊影響好大，至於羅振庭已復操，有望重返大軍名單。

今季多數出任左閘的鄭子森，表示為了改善防守表現，不時會向其他球員「偷師」：「知道自己防守能力不足，都有不斷問隊友要點樣做，同埋跟足教練安排。」鄭子森承認現時球隊氣氛極佳，有信心面對任何挑戰：「我哋實力上係會有差距，但我哋一定會盡力去踢，唔會有保留，同佢哋鍊過。」

大埔前鋒 雷仙奴（綠衫）