安永佳目標中甲神射手

中甲上周六進行了尾二一輪聯賽，其中效力廣西平果哈嘹的外流港將安永佳，攻入1球協助球隊全取3分。這名暫時排在射手榜第2位的前鋒，表示煞科戰面對江西聯盛，會繼續爭取入球，嘗試挑戰神射手寶座。

近8場只得1勝的廣西平果哈嘹，賽前已經確定無緣升班，今仗作客榜下游球隊蘇州東吳，以3比1擊敗對手。當中復任正選的港隊前鋒安永佳，開賽2分鐘已在禁區內轉身抽射破網，賽後他接受本報訪問，表示感到十分開心：「之前踢國際賽，不斷香港、內地兩邊走，舟車勞頓係有啲辛苦，影響我嘅狀態同體力。好彩有一個星期畀我抖，今場自己都搏盡，算係踢得唔錯。」

煞科戰全力數胡 首戰中甲的安永佳，今季在聯賽已攻入15球，暫時排在射手榜第2位，與效力石家莊功夫的奧布相差3球，在餘下1場賽事的情況下，他笑言自己會盡力挑戰神射手寶座：「缺席幾場聯賽，對爭神射手有影響，最後嗰場唔單止自己要入幾球，仲要寄望對手唔入波。係有啲困難，但我會努力，希望下場可以幫球隊贏波，爭取以更高名次完成球季。」

李浚湣報道