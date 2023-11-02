泰那傷出！永倫奮戰擊敗南華

甲一男籃傳統大戰南華對永倫昨晚假修頓場館壓軸上演，儘管永倫王牌泰那（圖）於比賽中弄傷左腳退下火線，但憑着高大中鋒柏斯稱霸籃底，以及華將韓天次外圍Hot Hand表現出色，永倫以92比76打破南華不敗之身。頭場康仁福建硬撼新升班的晉裕，最終福建憑李察士取得全場最高的29分，以71比65力挫晉裕，成功開齋。

康仁福建71比65挫晉裕 開季兩戰全敗的康仁福建較快入局，靠林羽及李察士各得4分，以8比2領先，其中李察士開局狀態火熱，首節已取得12分及4個籃板；反觀晉裕外援艾勤手感一般，首節4投1中，令福建第1節領先20比17。

李察士第2節繼續火熱手感，遠投近切連連取分，單計上半場已取得22分，在隊友楊瑞鴻於完半場前「發炮」連搶7分之下，福建完第2節已領先43比31。

不過一直落後的晉裕憑蘇志樂、劉子禮的3分球，配合艾勤展開反擊，第4節一度追至56比62。但李察士和楊瑞鴻挺身而出，重掌比賽形勢，結果康仁福建贏71比65取得今季聯賽首勝。

圖/文：鄧文滔、余樂詩

勇戰受傷