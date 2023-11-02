豪華陣容爭3連勝 滿貫提升默契逼搶建龍飛馬

滿貫 李琪

滿貫在周二晚甲一男籃聯賽大勝南青57分，刷新今季最大勝負分差，今晚乘勝追擊於灣仔修頓場館迎來建龍飛馬，後者上場擊敗崇德飛鷹重返勝軌，士氣大振，今場對決激戰可期。（港台電視32及on.cc東網周四晚7時同步直播）

銀牌冠軍滿貫上仗以108比51大勝南青，錄得聯賽兩連勝。該仗「綠軍」甫開戰就以高壓防守採取主動，首節已拉開至34比13奠定贏波基礎。滿貫擁有深不見底的板櫈席，下半場索性收起主力外援蓋帝斯，也試過將場上5位正選全部換出，以不同組合作輪換兼試陣，最終在5人得分上雙帶領下，輕鬆取得大勝。

滿貫兵源充足，主力射手李琪近兩戰亦減少上陣時間，讓其他球員吸收經驗。說到今晚對手建龍飛馬，李琪表示：「教練團上場指示，我們要由第1分鐘就給予對手很大壓力，盡快拉開比數，相信今場都一樣。建龍飛馬是去年前6球隊，實力不容忽視，他們攻守兼備，新外援表現全面，本土球員則肯衝搶和具備三分能力，我們都要多加留意，繼續防守行先。」

磨合打好每一仗 建龍飛馬外援亞理上場回勇，貢獻21分、29個籃板，另外劉家傑和馮嘉豪各轟5記三分球，助球隊以95比76力挫崇德飛鷹，能否抵住滿貫高壓防守，值得期待。惠龍兒和吳松峻加盟後，滿貫被視為冠軍大熱，李琪認為談冠軍言之尚早，開季先專注打好每一場：「好多人覺得Duncan（惠龍兒）、大佬（吳松峻）來滿貫之後，冠軍就好穩陣，但不是如此簡單。籃球是團體運動，他們也要時間融入球隊，希望大家默契愈來愈好。」今晚賽事門票60元，長者學生優惠票40元。

滿貫 蓋帝斯（右） 建龍飛馬 張馳岳（右） 建龍飛馬 亞理（左）