黃澤林大勇闖悉尼挑戰賽16強

香港網球新星黃澤林昨日在悉尼出席ＡＴＰ挑戰賽32強，直落兩盤擊敗年僅17歲的澳洲球手馬連高夫，躋身16強。ＡＴＰ日前公布最新世界排名，黃澤林憑近期大勇表現，急升至第295位，成為首位進入頭300名以內的香港球手。