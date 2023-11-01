火力全開！滿貫57分挫南青

昨晚甲一男籃頭場，銀牌冠軍滿貫在5人得分上雙下，以108比51大勝南青，錄得兩連勝。

滿貫首節已發動狂攻，外援蓋帝斯連取6分，「綠軍」短短2分鐘打出11比0攻勢，其後控衞吳松峻上場，成功偷球助攻蓋帝斯博得「and 1」，身高2米1的蓋帝斯如入無人之境，單節轟18分，滿貫遙遙領先34比13。南青消耗不少體力，次節近6分鐘只憑罰球得2分，一度被滿貫拉開38分。南青之後由潘正熙轟入三分球「止血」，另外蕭俊傑兩次籃底得手，打出11比0攻勢，半場仍落後26比56。

滿貫下半場收起蓋帝斯，惟攻勢未有停止，蔡再懃、惠龍兒和葉俊傑共轟4記三分球，擴大領先優勢。南青加強防守之餘，犯規亦隨之增多，滿貫憑罰球收穫9分，第4節再有蔡再懃和吳松峻投進三分球，終大勝108比51。

滿貫5人得分上雙，包括蔡再懃轟入5記三分球獲23分，蓋帝斯獨取20分及12個籃板，惟鄧志恒第3節因傷退下火線，南青方面蕭俊傑取得全隊最高11分。

香港東方獵「鷹」3連勝 昨日尾場香港東方主將基拔及麥洛連雙雙缺陣，但在「徐氏兄弟」徐遠成及徐遠征發揮水準下，以84比47力退崇德飛鷹，成功收穫3連勝。■圖/文：余樂詩、鄧文滔