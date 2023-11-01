標準流浪深水埗夜戰爭晉級

王家中：要控制好節奏

標準流浪上仗聯賽大炒晉峰6球，總教練王家中（Henry）對賽果感到滿意。球隊早前曾在聯賽擊敗深水埗，惟Henry提醒球員千萬不要放鬆：「一場波更加要集中精神，都係鬥邊隊犯錯少同把握力好啲。尤其佢哋換咗教練，戰術會有改變，我哋要控制好比賽節奏。」中場林衍廷上仗回歸本地賽，即助流浪大勝而回：「對方冇留意到我，所以就決斷地進行壓迫，結果就組織到入波攻勢。」