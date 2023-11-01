標準流浪深水埗夜戰爭晉級
今晚「高級組銀牌賽」於旺角大球場上演首場8強戰，由標準流浪鬥深水埗。流浪3連勝火力全開，一班中前場球員狀態大勇；深水埗近期受易帥影響，能否抵擋對方強攻，值得球迷留意。（on.cc東網周三晚8時按次收費直播）
王家中：要控制好節奏
標準流浪上仗聯賽大炒晉峰6球，總教練王家中（Henry）對賽果感到滿意。球隊早前曾在聯賽擊敗深水埗，惟Henry提醒球員千萬不要放鬆：「一場波更加要集中精神，都係鬥邊隊犯錯少同把握力好啲。尤其佢哋換咗教練，戰術會有改變，我哋要控制好比賽節奏。」中場林衍廷上仗回歸本地賽，即助流浪大勝而回：「對方冇留意到我，所以就決斷地進行壓迫，結果就組織到入波攻勢。」
鄧冠研離隊，令深水埗繼上季後再於季中易帥。這支區隊首圈以1球淘汰港會，8強面對流浪，總監高俊基希望球員能執行賽前部署：「比起季初碰頭，我哋依家狀態更好，但都要做好防守先。」深水埗上仗聯賽半場守和傑志，隊長顏卓彬指對球隊有啟示作用：「上場對傑志算係球隊今季表現最好嘅半場，令我哋有番啲信心，今晚都希望踢出賽前部署。」
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