南華永倫尾場演經典對決

今晚甲一尾場上演經典「紅黃對決」，由南華火併永倫。南華連挫南青、漢友和晉裕，永倫亦先後擊敗建龍飛馬和康仁福建，同樣勇猛，兩軍今季首次碰頭，必有一番龍爭虎鬥。（on.cc東網周三晚8時40分按次收費直播）

兩軍今季同樣全勝

南華以87比62及104比62大勝南青和漢友後，上仗對升班球隊晉裕受到考驗，一度陷入苦戰，半場落後5分，幸下半場及時反彈，第3節打出一波28比13攻勢，終以76比63獲勝。該戰朱亮表現低迷，幸有梁兆華和余理洋等人挺身而出，梁兆華收穫25分、6個籃板和5次助攻，余理洋投進3記三分球，交出20分、7個籃板及4次助攻，葉耀邦亦有突出表現，貢獻13分及19個籃板，協助球隊3連勝。