港台電視32 × on.cc東網 同步直播：甲一激戰浪接浪 康仁福建鬥晉裕旗鼓相當

康仁福建 李察士

甲一男籃聯賽今晚上演兩場激戰，頭場康仁福建鬥晉裕。晉裕外援艾勤攻力強勁，兩場合轟71分及摘下36個籃板，上場更曾協助晉裕半場領先班霸南華，今場能否延續佳態，實屬球隊勝負關鍵。（港台電視32及on.cc東網周三晚7時直播）

晉裕上場面對班霸南華打出驚喜，防守策略奏效，針對性緊盯南華MVP朱亮，令他上半場錄得零分。晉裕半場領先36比31，令球迷喜出望外，惟下半場無以為繼，最終以63比76告負。該戰取得11分的晉裕射手蘇志樂表示：「我們防守針對得好成功，但整體投射命中率偏低（31%），令尾段比數被拉開，經驗還不夠成熟。」

蘇志樂：嚴防李察士楊瑞鴻 晉裕外援艾勤（CJ）近兩戰內線表現神勇，蘇志樂大讚這位外援攻守兼備，能支撐球隊：「CJ防守上幫我們掩蓋籃底所有缺點，銀牌賽事所見，我們在籃底損失太多分數，加上內線沒有得分點，CJ除在防守上幫到手，進攻上他亦有中距離得分能力，還能引來對手包夾，令外線有更多空位起手。」

康仁福建開季已連打兩場硬仗，先後不敵香港東方及永倫。上場對永倫尤其吃力，外援李察士雖有21分進帳，但另一得分點楊瑞鴻被「凍結」，命中率急降至18%，全場僅獲9分，最終康仁福建以49比86大敗而回。今場兩隊外援正面交鋒，加上實力較接近，料有一番惡鬥。蘇志樂期望協助晉裕力爭第二勝：「防守上主要針對李察士及楊瑞鴻這兩個進攻點，另外大前鋒黃子聰賽前手腕骨裂受傷，但他會堅持完成今場比賽才休息。」

晉裕 蘇志樂