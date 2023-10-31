香港公開賽下月底開戰 何子樂陳善鈺首圈交鋒

香港壁球公開賽為世界巡迴賽最高級別——白金級別賽，總獎金為38萬美元（約296萬港元）。今屆賽事男、女子各有48人參加，世界排名前10好手全數列陣，包括男單「一哥」、埃及的費華域及世界排名第1的埃及女將舒雅賓妮。香港則有亞運女團銀牌成員何子樂、湯芷穎、李嘉兒以世界排名取得參賽資格，女單銀牌得主陳善鈺和鄭雅晴則以外卡身份出戰。男隊則派出劉子均、梁子軒及鄧銘漮。

壁球最近迎來好消息，將於2028年首次成為奧運比賽項目。湯芷穎形容消息令港隊振奮，期待在奧運前於香港舉辦大型賽事，增加大眾對壁球的關注度：「今次準決賽和決賽將於西九文化區舉行，希望未來也可以在一些香港地標舉辦大賽，就像巴黎賽在鐵塔旁舉辦，相信可吸引更多人認識壁球。」

世界排名28的何子樂首圈即遇上隊友陳善鈺，重演杭州亞運女單4強戲碼，何子樂表示：「我是種子球手，世界排名33至48的選手都有機會遇到，但竟然抽到她，真『好彩』！其實她的排名（第57）未能反映她的實力，她只是少比賽才令排名下跌，而且她在對賽紀錄亦稍勝一籌，希望我能在香港賽前的3個比賽提升狀態。」■圖、文：余樂詩