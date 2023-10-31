1球挫佳聯元朗黃大仙3連勝

黃大仙上半場攻勢不少，惟未能轉化成入球，半場互無紀錄。換邊後，黃大仙加大進攻力度，戰至66分鐘，今季由甲組頌恩公民來投的趙令君挺身而出，接應左路傳中突破防線衝前一射入網。比賽尾段風雨交加，雙方再沒有進帳，最終黃大仙以1比0小勝佳聯元朗。

蘇來強：３分得來不易

兩軍月中在「油麻地果欄建成110周年女子足球紀念賽」曾經碰頭，當時黃大仙以大比數輕取對手。今場贏得較為艱難，比賽中不斷在場邊提場的主教練蘇來強，也承認球隊在艱難環境下作賽，3分得來不易：「將軍澳足球訓練中心呢日風勢幾大，加上球員唔夠經驗，佢哋太心急想去贏波，但又搵唔到方法，呢方面係有待磨練。」蘇來強指出球隊今個月未能找到場地訓練，只能靠比賽維持狀態，但仍視爭奪前列位置為目標。下場面對開季同樣取得3連勝的屯門，可謂非常關鍵，「來強」希望屆時球隊踢得更大膽，力爭佳績。