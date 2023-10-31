香港東方爭連捷惡鬥崇德飛鷹

香港東方 陳兆榮

至於今晚甲一男籃尾場，由銀牌亞軍香港東方迎戰崇德飛鷹。東方今季表現不俗，連挫康仁福建及漢友，今仗面對未嘗一勝飛鷹，有望爭取3連勝。（on.cc東網周二晚8時40分按次收費直播）

「藍軍」在巴拿莫域領軍下，東方連續兩場控制對手得分在65分或以下，分別以聯賽72比57及74比65連贏康仁福建和漢友。銀牌受傷的東方主力基拔上仗對漢友仍未能上陣，球隊由加拿大籍中鋒麥洛連及卜聿揚合作鞏固籃板，前者得19分、9籃板及3偷球。

防守仍要加強 香港東方此戰成功將漢友外投命中率壓至19%，成為這場勝利關鍵，不過「藍軍」第3節被漢友外援艾華士連得9分，一度追至落後僅1分，如能在防守上更加集中，相信不會贏得如此驚險。

崇德飛鷹今季聯賽連負滿貫和建龍飛馬仍未「開齋」，上場對飛馬3人得分上雙，其中呂銘彥手感火燙，轟入5球三分得17分。至於新註冊中鋒馬港燊上陣7分鐘，取得1分、1籃板及1助攻，相信他仍需時間適應甲一節奏。另外飛鷹今季在下半場表現後勁不繼，如能保持表現，有望拉近與「Big 4」的距離。

崇德飛鷹 奧斯汀