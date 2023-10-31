港台電視32 × on.cc東網 同步直播：聯賽快車第一擊 滿貫蓄銳強襲南青

滿貫10月18日聯賽首仗以87比73擊敗崇德飛鷹，休戰個多星期後將迎來9日3仗緊密賽程，先後對南青、建龍飛馬及晉裕。上仗滿貫派出新兵惠龍兒和吳松峻上陣，強化版陣容在首仗已見成效。惠龍兒因灣區翼龍散班而重返甲一，昔日坐鎮籃底的他來到滿貫較多拉出高位策應，此仗交出6分及11個籃板，至於由NBL（全國男子籃球聯賽）回流的控衞吳松峻帶病上陣，投進兩記三分球，交出14分和5個籃板。吳松峻在NBL成長不少，球場視野和得分能力都有改善，不過第4節5犯離場的他需要重新適應甲一球證尺度，減少犯規機會。