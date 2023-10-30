港隊挾8金凱旋！

楊曉林

今屆杭州亞殘運香港代表團勇奪8金15銀24銅共47面獎牌，位列獎牌榜第10位，大軍昨日凱旋返港，於機場出席歡迎儀式。

余翠怡盼激勵港人逆境前行 港隊今屆分別在田徑、游泳、乒乓球、羽毛球、輪椅劍擊、硬地滾球及草地滾球項目上，奪得8金15銀24銅，其中游泳運動員陳睿琳表現突出，個人收穫2金3銀，連帶游泳隊取得3金5銀3銅佳績，至於乒乓球隊則以1金2銀9銅共12面獎牌成為港隊「大戶」。

同時，69歲的鄧順儀與李志明合作奪得草地滾球雙人賽冠軍，前者榮膺港隊最年長金牌得主，另外，13歲的吳卓恩勇奪S6級100米背泳銅牌，則為今屆最年輕獲獎的港將。

6個項目收穫4面獎牌的香港「輪椅劍后」余翠怡表示：「好開心今屆賽事有香港電視台直播，讓更多市民看到我們的比賽過程。」第4次參加亞殘運的「翠怡」望女子花劍團體賽4強反勝泰國一戰能激勵港人逆境前行：「那場我是最後一個上場，當時已經落後28比40，最後一分一分追上來，希望這場比賽可以鼓勵香港人，在困難時刻可以繼續堅持。」

女子個人BC2級硬地滾球金牌得主楊曉林對於自己迎來個人首金感鼓舞：「對我來說是很大的肯定。」她表示，12月將出戰香港舉行的亞錦賽，期待主場再創佳績。

圖、文：余樂詩